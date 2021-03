Die amerikanische Währung profitiert derzeit von günstigen Wachstumsaussichten.Frankfurt - Die Kursschwäche des Euro hat sich am Dienstag fortgesetzt. Im Tief kostete die Gemeinschaftswährung 1,1712 US-Dollar und damit so wenig wie seit Anfang November nicht mehr. Am späten Nachmittag notierte der Euro mit 1,1727 wieder etwas höher. Auch der Franken verlor weiter an Terrain zum US-Dollar. Im Laufe des Morgen überschritt das USD/CHF-Währungspaar die 0,94er-Marke und notierte...

