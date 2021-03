Der EUR/USD verliert weiter an Boden und handelt nahe 1,1700 - Höhere US-Renditen stützen den Dollar am Dienstag weiterhin - Der deutsche VPI stieg um 0,5 % (MoM) und 1,7 % (YoY) - Zusätzlicher Verkaufsdruck belastet die Einheitswährung und zieht den EUR/USD im Zuge der NA-Eröffnung am Dienstag näher an die Marke von 1,1700 heran. EUR/USD schwächelt ...

