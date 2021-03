Berlin - Der Bundesregierung ist nach Ansicht von FDP-Generalsekretär Volker Wissing das Management der Coronapandemie endgültig entglitten. "Dieses Sprunghafte, dass die Bundesregierung an den Tag legt, führt zu Vertrauensverlust", sagte Wissing der "Bild" zu den neuen Beschlüssen zu Astrazeneca.



"Wir verlieren Zeit, wir zerstören das Vertrauen in die Impfung." Man brauche "offensichtlich" ein anderes Krisenmanagement. "Der Bundesregierung ist die Sache entglitten." Es sei "mehr als erklärungsbedürftig", dass der Impfstoff von Astrazeneca "erst für Jüngere, dann für Ältere, dann wieder mit Risiko und plötzlich nur für Ältere" sicher sei, so der Liberale.



"Die Verunsicherung nimmt von Tag zu Tag zu", sagte Wissing.

