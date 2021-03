Die Analysten erwarten für das nächste halbe Jahr eine historisch starke Konjunkturerholung in der Schweiz.Zürich - Die Stimmung unter Schweizer Finanzanalysten hat im März einen Rekordwert erreicht. Die Analysten erwarten für das nächste halbe Jahr eine historisch starke Konjunkturerholung in der Schweiz, heisst es in einer Mitteilung des Investment Office der Credit Suisse vom Mittwoch. Der von der Bank erhobene, vorausschauende CS-CFA-Index für die Schweiz ist im März auf 66...

Den vollständigen Artikel lesen ...