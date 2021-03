Ein zur Förderung bei der EU eingereichtes Projekt zum Bau eines Anlagenkomplexes zur Herstellung von grünem Wasserstoff und erneuerbarem Methanol am Wacker-Standort Burghausen hat es in die nächste Runde geschafft. Das geplante Investitionsvolumen liegt bei 100 Millionen Euro.Grüner Wasserstoff ist eines der großen Themen in diesen Tagen. Nun veröffentlichte Wacker Chemie, dass es mit seinem Projekt zur Herstellung von grünem Wasserstoff und erneuerbarem Methanol in die nächste Auswahlrunde für eine EU-Förderung gekommen ist. Geplant sei der Bau einer Elektrolyseanlage mit einer Leistung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...