Die ADP Beschäftigungsveränderung stieg im März auf 517K von 176K im Februar - Der US Dollar Index baut seine Seitwärtsbewegung über 93,00 aus - Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im März um 517.000 gestiegen, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Monatsdaten des Research-Instituts Automatic Data Processing (ADP) hervorgeht. Dieser ...

