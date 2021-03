Berlin - Linken-Chefin Janine Wissler fordert mehr Produktionskapazitäten für Impfstoffe in Deutschland. Das Grundproblem sei, dass die Impfstoffe knapp seien, sagte sie mit Blick auf den Astrazeneca-Impfstopp für Menschen unter 60 Jahren am Mittwoch im RBB-Inforadio.



Deswegen sei man auf die drei derzeit zugelassenen Mittel angewiesen. "Wenn es ein hohes Angebot von Impfstoffen und genug Impfdosen gäbe, könnte man ja auch auf einen Anbieter verzichten. Da ist einfach das Problem, dass man sich nicht frühzeitig darum gekümmert hat, die Produktionskapazitäten aufzubauen. Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir müssen die Lizenzen freigeben, damit die Produktionskapazitäten geschaffen werden können", so die Linken-Vorsitzende.

