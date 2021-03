Der EUR/USD fällt am Mittwoch von den Tageshöchstständen bei 1,1750 zurück - Der EMU Flash CPI lag im März bei 0,9% MoM, 1,3% YoY - Der US ADP-Bericht blieb mit 517K im letzten Monat hinter den Erwartungen zurück - Nachdem der EUR/USD sein Tageshoch bei 1,1750 erreicht hatte, geriet er unter Verkaufsdruck und kehrt nun in den Bereich um 1,1720 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...