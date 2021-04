An Konjunkturzahlen stehen am Donnerstag vor allem Stimmungsdaten aus der Industrie im Mittelpunkt.Frankfurt - Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel zunächst wenig bewegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1718 US-Dollar und damit geringfügig weniger als in der vorherigen Nacht. Am Vortag hatte der Euro mit 1,1704 Dollar ein Fünfmonatstief markiert. Zum Franken zeigt sich die Gemeinschaftswährung bei einem Stand von 1,1080 ebenfalls kaum verändert seit Mittwochabend.

Den vollständigen Artikel lesen ...