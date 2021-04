Das verarbeitende Gewerbe in Großbritannien hat im März sein Expansionstempo beschleunigt, wie der endgültige Bericht von IHS Markit am Donnerstag bestätigte. Der saisonbereinigte IHS Markit/CIPS GB Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) wurde im März auf 58,9 nach oben revidiert, gegenüber 57,9 erwartet und 57,9 in der ersten Lesung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...