Allen in der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 9. März 2021 aufgeführten Anträgen des Verwaltungsrats wurde zugestimmt.Zug - Gestern fand am Gesellschaftssitz in Zug die ordentliche Generalversammlung der PSP Swiss Property AG statt. Die Versammlung wurde gemäss der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 3) ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt. Die Stimmrechte konnten ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt...

