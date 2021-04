Standard Life Aberdeen, in der Schweiz vertreten durch Aberdeen Standard Investments (Switzerland) AG, engagiert sich aktiv für die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft.Zürich - Standard Life Aberdeen, in der Schweiz vertreten durch Aberdeen Standard Investments (Switzerland) AG, engagiert sich aktiv für die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft und tritt der Net Zero Asset Manager-Initiative bei. Die Initiative sieht vor, dass Vermögensverwalter in Zusammenarbeit mit ihren Kunden die Nettoemissionen bis 2050 auf Null reduzieren. Stephen Bird, CEO von Standard Life...

Den vollständigen Artikel lesen ...