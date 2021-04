Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten schrumpfte am Mittwoch erneut, dieses Mal um rund 8,1K Kontrakte, wie die jüngsten Daten der CME Group zeigen. In der gleichen Linie sank das Volumen den zweiten Tag in Folge, nun um rund 40,2K Kontrakte. Goldpreis: Bewegung auf 1.680 $ ist nicht ausgeschlossen Der starke Anstieg des Goldpreises am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...