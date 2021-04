Geht das Ihnen manchmal auch so? Just wenn sich ein Zu- bzw. Umstand zu manifestieren scheint und man ihn zum ersten Mal aus- bzw. bespricht, löst sich derselbe schon in Wohlgefallen auf. Dieser Eindruck überwiegt bei mir jedenfalls gerade, denn während ich in der Vorwoche an dieser Stelle über den anhaltenden Stillstand fachsimpelte - oder lamentierte, wenn Sie so wollen - machte sich der deutsche Leitindex daran, neue Maßstäbe in Sachen Rekordhoch zu setzen. Nachdem die Bullen schon am vergangenen Freitag das Ruder übernahmen (in diesem Zusammenhang die frohe Kunde, dass der havarierte Containerriese im Suez-Kanal aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte), gelang am Dienstag der Sprung über die 15.000er-Barriere. Und zwar nicht nur intraday mit einem Top bei 15.030 Punkten, sondern auch gleich auf Schlusskursbasis. Zur Erinnerung - den ersten Lupfer über die 14.000er-Schwelle wagten die heimischen Blue Chips am 8. Januar, das ist nicht einmal ein Vierteljahr her! Die Folge: ...

