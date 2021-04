Der Franken schwächelt derweil trotz unerwartet guter Konjunkturzahlen weiter.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nach jüngsten Verlusten stabilisiert. Am Nachmittag wird die Gemeinschaftswährung mit 1,1749 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Morgen. Am Vortag war der Euro noch bis auf 1,1704 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten. Der Franken schwächelt derweil trotz unerwartet guter Konjunkturzahlen weiter.

