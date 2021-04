Die vorläufigen Daten der CME Group für die Rohöl-Futures-Märkte zeigen, dass das Open Interest am Donnerstag zum zweiten Mal in Folge gestiegen ist, diesmal um rund 8,3K Kontrakte. In der gleichen Zeit stieg das Volumen deutlich um rund 515,5K Kontrakte an. WTI Fokus liegt auf 62,00 $ und darüber Die WTI-Preise stiegen am Donnerstag wieder auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...