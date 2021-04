Chinas Zentralbank, die People's Bank of China (PBoC), hat den Yuan-Referenzkurs für Mittwoch auf 6,5649 festgelegt, gegenüber 6,5584 am Donnerstag, dem schwächsten Wert seit dem 1. Dezember 2020. Über das Fixing China kontrolliert den Kurs des Yuan auf dem Festland. Der CNY unterscheidet sich vom Offshore-Yuan, oder CNH, der nicht so streng kontrolliert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...