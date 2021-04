Immer weniger Arbeitnehmer stehen in Deutschland unter Tarifvertrag. Vor allem kleinere Betriebe wollen ihre Autonomie nicht abgeben. Das hat seine Gründe. Doch der Mittelstand sollte auch die Vorteile des Tarifvertrags im Blick haben.Tarifverträge galten in der Vergangenheit als Errungenschaft des Sozialstaats. Die Idee: Der Vertrag soll die Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgeber regeln und so in der jeweiligen Branche Standards in Bereichen des Lohns, der Wochenarbeitszeit und der Urlaubsdauer setzen. Seit Jahren nehmen die Abschlüsse von solchen Verträgen jedoch ab, gerade KMU setzen kaum auf Tarifverträge. Denn die Tarifbindung ist für viele Mittelständler auf den ersten Blick nicht sehr attraktiv. Gerade für kleinere Unternehmen gibt es jedoch auch Vorteile.Wann der Tarifvertrag giltEin Tarifvertrag wird zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden geschlossen. Er gilt also ...

