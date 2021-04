Der AUD/USD konsolidiert oberhalb der 0,7600 - Eine Unterstützung findet er bei den Jahrestiefs von 0,7530 (Donnerstag) - Die US NFP stehen am heutigen Freitag im Fokus - Der Aussie-Dollar schwankt gegenüber seinem amerikanischen Pendant zwischen Gewinnen und Verlusten, während sich die Kursentwicklung des AUD/USD am Karfreitag oberhalb der 0,7600 ...

