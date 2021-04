In den ersten drei Monaten wurden 13'166 neue Firmen in der Schweiz gegründet.St. Gallen - Positive Neuigkeiten von Schweizer Firmengründungen: Der Gründungsboom setzt sich mit einem neuen Rekordwert an Neueintragungen ins Handelsregister im ersten Quartal 2021 fort. Die nationale Analyse des IFJ Institut für Jungunternehmen zeigt, dass in den ersten drei Monaten 13'166 neue Firmen in der Schweiz gegründet wurden. Dies entspricht einem starken Anstieg von +15 Prozent...

