Der AUD/USD geriet in der frühen amerikanischen Sitzung unter leichten Abwärtsdruck - Der US Dollar Index dreht über 93,00 ins Plus - Ein beeindruckender Arbeitsmarktbericht aus den USA verlieh den Renditen von T-Bonds Auftrieb - Der AUD/USD gerät mit dem frühen Handel in den USA unter Druck, wodurch der USD aufgrund der steigenden Renditen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...