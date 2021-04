Stuttgart - Im ersten Sonntagsspiel des 27. Spieltags der Bundesliga hat der VfB Stuttgart 1:0 gegen Werder Bremen gewonnen. Stuttgart kann sich damit auf dem siebten Rang noch einmal in Richtung der internationalen Plätze orientieren.



Bremen steht auf Platz 13. Im ersten Durchgang lieferten sich beide Mannschaften ein intensives Duell. Wirkliche Torgefahr entstand aber nicht. Nach dem Seitenwechsel setzte sich dieses Bild lange fort, wobei sich aber die Strafraumszenen mit fortschreitender Spieldauer immer mehr häuften.



Letztlich war es ein Eigentor von Ludwig Augustinsson, welches in der 81. Minute für den Sieg der Stuttgarter sorgte. Bremen war im Anschluss zwar bemüht, blieb aber erfolglos. Für Stuttgart geht es am Samstagabend gegen Borussia Dortmund weiter, Bremen ist zuvor gegen RB Leipzig gefordert.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de