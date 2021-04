Die Reserve Bank of Australia (RBA) wird ihre Official Cash Rate (OCR) voraussichtlich auf dem Rekordtief von 0,10% belassen, wenn sie am 6. April zu ihrer monatlichen Sitzung zusammenkommt, so die jüngste Reuters-Umfrage unter 24 Wirtschaftsexperten. Wichtigste Ergebnisse "Alle bis auf einen der 24 von Reuters befragten Ökonomen erwarten keine Änderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...