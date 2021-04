Bei den Blondorangen gewannen Lane Late aus Spanien nochmals an Bedeutung. Navelate folgten von der Wichtigkeit her, Navel verloren an Relevanz. Die ägyptischen Valencia Late konnten in Frankfurt zu 9,- bis 11,- € je 15-kg-Karton flott verkauft werden. In München flossen diese Importe meist in den LEH ab. Dies geht aus dem "Marktbericht KW 12/ 21" des Bundesanstalts...

