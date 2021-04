Vor dem Hintergrund der großen Bedeutung des parlamentarischen Prozesses für das Lieferkettengesetz hat sich unser Dachverband BGA - zusätzlich zu den eigenen Aktionen - auch an einem Brief beteiligt, zu dem sich 28 Verbände zusammengeschlossen haben. Das Schreiben wurde am 25.03.2021 an die Abgeordneten des Bundestags versandt, so der Deutsche Fruchthandelsverband e.V....

Den vollständigen Artikel lesen ...