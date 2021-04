Der diesjährige Handelslogistik Kongress Log 2021 findet als Digital Edition statt und bietet spannende Einblicke in aktuelle Fokusthemen der Branche wie Digitalisierung der Supply Chain, zukunftsweisende Nachhaltigkeitskonzepte und innovative Lösungen für die Multichannel-Logistik. Ein Höhepunkt am ersten Kongresstag ist die Verleihung der Lean and Green Awards 2021, mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...