Zu Monatsbeginn neigen die Energierohstoffe im langfristigen Durchschnitt eher zur Schwäche. Eine kurzfristige Trading-Strategie aus meinem Portfolio nutzt genau das monatlich (außer im März) systematisch aus, und handelt auch heute wieder. Was genau es damit auf sich hat, und mit welchem Produkt ich diese nutzen möchte, zeige ich in diesem Video: Zum Video -- BULLISH | Was sieht gut aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...