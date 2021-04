S&P Dow Jones Indices kündigte am frühen Dienstag Änderungen im S&P/TSX Composite Index an und sagte, dass in China beheimatete Wertpapiere, die aufgrund von Sanktionen entfernt wurden, ab dem Rebalancing am 1. Juli wieder in einige festverzinsliche Indizes aufgenommen werden können, wie Reuters berichtete. Marktauswirkungen Inmitten einer durchwachsenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...