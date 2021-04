Nicholas Yeo, Head of Equities China, und Donald Amstad, Head of Investment Specialists Asia, analysieren am 28. April 2021 um 10:00 die Chancen und Risiken von Anlagen in den Markt für chinesische A-Aktien.Webinar - Nicholas Yeo, Head of Equities China, und Donald Amstad, Head of Investment Specialists Asia, analysieren am 28. April 2021 um 10:00 die Chancen und Risiken von Anlagen in den Markt für chinesische A-Aktien. Nach einem sehr dynamischen Jahr 2020 und guten ersten 6 Wochen des Jahres 2021 hat der A-Aktienmarkt stark korrigiert: Droht noch mehr Abwärtsdruck oder ergibt sich eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...