Dank starker Konjunkturdaten in den USA haben sich Europas Börsen nach dem langen Osterwochenende zu neuen Höhen aufgeschwungen.Paris / London - Dank starker Konjunkturdaten in den USA haben sich Europas Börsen nach dem langen Osterwochenende zu neuen Höhen aufgeschwungen. Der EuroStoxx 50 rückte am Dienstagvormittag um 0,8 Prozent auf 3977 Punkte vor auf den höchsten Stand seit mehr als 13 Jahren. Die runde Marke von 4000 Punkten verpasste der Leitindex für die Eurozone nur knapp. Die am Karfreitag veröffentlichten Zahlen...

