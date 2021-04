Der Internationale Währungsfonds gab am Dienstag bekannt, dass er seinen Ausblick für das globale Wirtschaftswachstum in diesem Jahr von 5,5% in der Januar-Prognose auf 6% angehoben hat, wie Reuters berichtete. Zusätzliche Punkte "Die IWF-Prognose für 2021 würde das schnellste globale Wachstumstempo seit 1976 verzeichnen, angeführt von einem starken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...