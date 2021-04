Die wichtigsten Indizes der Wall Street starten negativ in den neuen Handelstag - Die Energieaktien verzeichnen starke Gewinne, da die Rohölpreise steigen - Defensive Sektoren entwickeln sich nach der Eröffnungsglocke am Dienstag unterdurchschnittlich - Nach beeindruckenden Gewinnen und einem neuen Rekordhoch am Montag, eröffnete der S&P 500 Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...