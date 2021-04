Der allgemeine USD Index stieg im März den dritten Monat in Folge. Laut dem Ausblick der National Bank of Canada scheint die US-Notenbank beabsichtigt zu sein, die Realzinsen noch eine Weile negativ zu halten und zu diesem Zweck ihre quantitative Lockerung in nächster Zeit nicht auslaufen zu lassen. Das Hauptszenario bleibt eine Abwertung des USD im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...