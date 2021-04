Der gewählte Standort für die Photovoltaik-Produktion ist Hambach, in der nordöstlichen Region Moselle. Die geplante Investition beträgt 680 Millionen Euro.von pv magazine Frankreich REC hat die endgültige Investitionsentscheidung für den Bau einer Fabrik für Heterojunction-Solarmodule im östlichen Teil des Industriegebiets "ZACEuropole II" in Hambach bei Sarreguemines in der nordwestfranzösischen Region Moselle auf das zweite Quartal 2021 verschoben. Dies geht aus einem Dokument hervor, das von der französischen Nationalen Kommission für öffentliche Debatten (CNDP) über die Konsultation veröffentlicht ...

