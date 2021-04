Der international renommierte Professor für ökumenische Theologie und prominente Kirchenkritiker wurde 93 Jahre alt.Tübingen - Der international renommierte Professor für ökumenische Theologie und prominente Kirchenkritiker Hans Küng ist tot. Wie die Universität Tübingen mitteilt, verstarb er am Dienstag in seinem Haus in Tübingen. "Mit Hans Küng verliert die Universität Tübingen einen produktiven Forscher, einen überaus schöpferischen Gelehrten und einen exzellenten Theologen", sagte der Rektor der Universität...

