In den letzten 30 Jahren war der April einer der besten Monate des gesamten Jahres - und in diesem Jahr könnte der verregnete Monat einige zusätzliche Trümpfe in der Hand haben, wie Andrew Sheets, Chief Cross-Asset Strategist bei Morgan Stanley, berichtet. Der April ist tendenziell stärker, die Monate Mai bis September schlechter "Für globale Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...