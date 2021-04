Der Leitindex Dow Jones schliesst 0,29 Prozent tiefer auf 33'430,24 Punkten.New York - Die Indizes an der Wall Street haben sich am Dienstag die meiste Zeit mit nur geringen Abschlägen in der Nähe ihrer jüngsten Bestmarken gehalten. Am Ende des Tages entschieden sich die Anleger dann dafür, im Dow Jones Industrial ein paar Gewinne einzustreichen. Der Leitindex schloss 0,29 Prozent tiefer auf 33 430,24 Punkten. Im mittel- und langfristigen Bereich zeige der Trendpfeil beim...

