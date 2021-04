Europäische Häfen müssen sich nach der Entfernung des 200.000 Tonnen schweren Schiffes Ever Given aus dem Suezkanal für einen Anstieg der Importe bereit machen, warnte das Institute of Export and International Trade. Rund 100 Containerschiffe mit einer Gesamtkapazität von 1 Million TEU warten darauf, den Kanal zu durchqueren, berichtete das Institut. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...