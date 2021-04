Der Verband der Bauern von Katalonien (Unió de Pagesos de Catalunya) warnt, dass die Fröste ende März Schäden an den Obstbäumen verursacht haben und möglicherweise an den Mandelbäumen, Getreide, Raps und Weingründen, insbesondere in Region Lleida. Einige Regionen sind wegen der Temperaturen unter Null in zwei Nächten von zwischen -5 bis 1 Grad mehr...

Den vollständigen Artikel lesen ...