Die Aufwärtsbewegung des Cables dürfte in den nächsten Wochen weiter an Fahrt gewinnen, meinen die Devisenstrategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Während wir gestern eine Aufwertung des GBP erwarteten, waren wir der Ansicht, dass '1,3900 nicht in den Fokus rücken wird'. Dennoch stieg das GBP im späten New Yorker Handel über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...