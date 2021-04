Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock sagte, dass der Covid-Impfstoff von Moderna Inc. am Mittwoch ausgeliefert wird, was dazu beiträgt, die Sorgen über die Verknappung der Impfstoffe von AstraZeneca zu verringern, berichtete Bloomberg. Wichtigste Erkenntnisse "Der Moderna-Impfstoff wird zuerst in West Wales angeboten. Es ist der dritte zugelassene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...