- BARCLAYS CUTS KAZ MINERALS TO 'EQUAL WEIGHT' ('OW') - TARGET 869 (900) PENCE - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3800 (3600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1150 (1050) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2150 (2000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 300 (190) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 80 (62) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5550 (5000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 145 (130) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 126 (133) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 160 (170) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HOCHSCHILD MINING TARGET TO 220 (230) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 2100 (2330) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3900 (3300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2200 (2000) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 300 (280) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GREATLAND GOLD TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 26 (33) PENCE - BERENBERG RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6400 (6000) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 4000 (4010) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 3750(3550)P - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES PPHE HOTELS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1850 (1150) PENCE - JEFFERIES RAISES SUMO GROUP PRICE TARGET TO 350 (288) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1900 (1829) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 1261 (1258) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RESUMES AVIVA WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 510 PENCE



