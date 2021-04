Die Axpo-Tochter Urbasolar stellt die partizipative Finanzierung in den Mittelpunkt ihrer Strategie für den Bau von Solarkraftwerken.Zürich - Frankreich erlebt seit Jahren einen starken Ausbau erneuerbarer Energien. Ein Erfolgsgeheimnis ist dabei die Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger, sich an neuen Anlagen zu beteiligen. Eine Markt-Akteurin ist die Axpo-Tochtergesellschaft Urbasolar, welche bisher knapp 19 Millionen Euro mittels Bürgerbeteiligungen gesammelt hat. Urbasolar stellt die partizipative Finanzierung in den...

