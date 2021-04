4250 private Investoren beteiligen sich mit knapp 19 Millionen Euro an den Photovoltaik-Anlagen. Die französische Tochtergesellschaft Urbasolar realisiert die Anlagen.Akzeptanz in der Gesellschaft ist ein Schlüssel für den weiteren Ausbau der Photovoltaik. Dies haben mittlerweile viele Projektierer im In- und Ausland erkannt. Die Axpo-Tochter Urbasolar stellt die partizipative Finanzierung nun in den Mittelpunkt ihrer Strategie für den Bau von Photovoltaik-Kraftwerken. Bürger erhalten die Möglichkeit, in lokale Photovoltaik-Projekte zu investieren. Bereits 18,7 Millionen Euro seien auf diese Weise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...