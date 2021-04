Die US-Handelsbilanz für Waren und Dienstleistungen erreichte im Februar einen Wert von -71,1 Mrd. $ - Der US Dollar Index klammert sich nach den Daten an seine kleinen Tagesgewinne über 92,30 - Das Waren- und Dienstleistungsdefizit der USA hat sich im Februar um 3,3 Mrd. Dollar auf 71,1 Mrd. Dollar ausgeweitet, wie die gemeinsam vom US Census Bureau ...

