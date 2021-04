Interview: Zum 1. März hat Jan Bicker das Amt als CEO von Steve O'Neil übernommen. Die Weiterentwicklung der REC-Modulserie "Alpha" nennt er als eine der wichtigsten Aufgaben in der ersten Zeit. Demnächst will der Photovoltaik-Hersteller seine Module mit deutlich mehr Leistung präsentieren. Die endgültige Entscheidung für die potenzielle neue Modulfabrik in Frankreich wird voraussichtlich im Juni fallen.pv magazine: Sie haben als CEO von REC übernommen. Was sehen Sie als ihre wichtigste Aufgabe für die erste Zeit an? Jan Bicker: RECs wichtigstes Asset - und das seit nun 25 Jahren - sind unsere ...

