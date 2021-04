Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen will die EnergieAgentur.NRW abwickeln. Am Ende dieses Jahres soll sie ihre bisherige Arbeit beenden. An ihre Stelle soll eine neue Agentur treten, die finanziell und personell aber schlechter ausgestattet sein soll. Nun rührt sich dagegen Widerstand im kommunalen Umfeld. "Mit Bestürzung haben wir erfahren, dass Sie beabsichtigen, die Energieagentur NRW zum Ende des Jahres 2021 zu schließen', schreibt jetzt das Klimabündnis Bielefeld an Andreas Pinkwart, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...