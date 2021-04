Das Protokoll der FOMC-Sitzung vom 16. und 17. März zeigte am Mittwoch, dass die Entscheidungsträger sich einig waren, dass die USA trotz einer sich verbessernden Wirtschaft noch weit von den Zielen der Federal Reserve entfernt sind. Die wichtigsten Erkenntnisse (via Reuters): "Die Teilnehmer merkten an, dass es wahrscheinlich noch einige Zeit dauern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...