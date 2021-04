Der spanische Import von Obst und Gemüse ist im Januar um 4% in der Menge und im Wert im Vergleich zu dem gleichen Monat 2020 auf 272.257 Tonnen im Wert von 241 Millionen EUR gesunken, so Daten von der Abteilung für Zölle und Verbrauchsteuern des Finanzamtes. Der Rückgang der Importe ergab sich im Januar durch Gemüse, das 10% in der Menge und 12% im Wert auf je 149.646...

Den vollständigen Artikel lesen ...