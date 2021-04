Am Nachmittag könnte die Veröffentlichung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag kaum bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1877 US-Dollar gehandelt und damit nur minim höher als am Vorabend. Auch zum Franken notiert der Euro mit 1,1036 nach 1,1033 Franken am Vorabend praktisch unverändert. Derweil bleibt der Dollar unter der Schwelle von 0,93 Franken und wird aktuell zu 0,9291 nach 0...

